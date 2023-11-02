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В Казахстане за два дня депортировали 17 иностранцев

Вчера, 10:19
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 10:19
Вчера, 10:19
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Фото: polisia.kz

В рамках точечного оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства РК из страны были депортированы 17 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации ДП Алматы, за 2 дня полицейскими к административной ответственности привлечено 111 иностранцев, 23 из них – граждане стран Африканского континента.

"В приемник-распределитель ДП водворено 32 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Решением административного суда, за пределы Республики Казахстан было выдворено 17 иностранных граждан. Кроме того, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК, к ответственности привлечено 31 принимающее лицо", - проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, в отношении руководства одной из компаний зарегистрировано уголовное дело.

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