В Казахстане выявили около 100 новых случаев COVID-19 за сутки

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В стране выявили 98 случаев коронавируса, это на 13 больше, чем накануне (85). В больницах сейчас находятся 136 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 832 человека (–1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном лечении остаются 1 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – три пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,

• на аппарате ИВЛ – три пациентa.