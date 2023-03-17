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dw.com Сегодня, 09:48
207
Сегодня, 09:48
207
Фото: dw.com

В Казахстане выявили около 100 новых случаев COVID-19 за сутки

В стране выявили 98 случаев коронавируса, это на 13 больше, чем накануне (85). В больницах сейчас находятся 136 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 832 человека (–1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном лечении остаются 1 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – три пациентa,
• в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
• на аппарате ИВЛ – три пациентa.

 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:48
207
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