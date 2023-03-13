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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:12
161
Сегодня, 09:12
161
Фото: pixabay.com

В Казахстане выявили 44 новых случая COVID-19

За последние сутки в Казахстане зафиксировали 44 новых случая коронавирусной инфекции. В больницах сейчас находятся 130 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 793 человек (–1 618+ и 175 КВИ-), на амбулаторном лечении из них находятся 1 663 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациентa, состояние ещё троих человек врачи оценивают как средней степени тяжести, на аппарате ИВЛ – три пациентa.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 408 693 случая ковида. Общее число выздоровевших достигло 1 394 846, скончавшихся - 13 847.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:12
161
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