В Казахстане выросло тюремное население

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы РК Тенизжан Джанибеков рассказал о росте тюремного населения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние четыре года наблюдается рост тюремного населения почти на семь тысяч человек. Это связано с ужесточением законодательства в сфере краж чужого имущества, семейно-бытового насилия, скотокрадства и дорожно-транспортных происшествий. Необходимо отметить, что 93 процента осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом 45 процентов осуждённых ранее судимы за умышленные преступления. В данном случае с уверенностью можем сказать, что мы работаем с наиболее сложной категорией населения", - сообщил Джанибеков на брифинге в СЦК.