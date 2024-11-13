  • 13 Ноября, 12:35
  • BAIGENEWS

В Казахстане выросли объёмы оптовой и розничной торговли

Сегодня, 11:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
124
Фото: pixabay.com

В Казахстане рост в сфере внутренней торговли за январь-октябрь 2024г. к соответствующему периоду прошлого года составил 7,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики. 

Доли в общем объеме отрасли:

  • оптовая торговля – 67,3%;
  • розничная торговля – 32,3%.

Объем розничной торговли составил 17 096,7 млрд тенге, что на 8,7% больше уровня соответствующего периода 2023г. 

Объем оптовой торговли составил 35 687,4 млрд тенге или на 6,6% больше к уровню соответствующего периода 2023г.

Самое читаемое

Наверх