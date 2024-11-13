В Казахстане выросли объёмы оптовой и розничной торговли

В Казахстане рост в сфере внутренней торговли за январь-октябрь 2024г. к соответствующему периоду прошлого года составил 7,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Доли в общем объеме отрасли:

оптовая торговля – 67,3%;

розничная торговля – 32,3%.

Объем розничной торговли составил 17 096,7 млрд тенге, что на 8,7% больше уровня соответствующего периода 2023г.

Объем оптовой торговли составил 35 687,4 млрд тенге или на 6,6% больше к уровню соответствующего периода 2023г.