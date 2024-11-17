В Казахстане в 4 раза выросла выживаемость недоношенных детей
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17 ноября, во всем мире отмечается День недоношенных детей, учрежденный в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными детьми (EFCNI), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
В нашей стране ежегодно преждевременно появляется на свет 20-22 тысячи детей, что составляет около 5% от всех родившихся малышей. Эти дети, рожденные при сроке гестации менее 36 недель и с массой тела менее 2500 грамм, требуют особого внимания и ухода.
"В Казахстане современные эффективные перинатальные технологии позволяют успешно выхаживать новорождённых с экстремально низкой массой тела от 500 грамм и с низким весом от 1000 грамм", - сообщили в Минздраве.
ВОЗ отметила достижения Казахстана в снижении показателей материнской, детской и неонатальной смертности к 2030 году в рамках индикаторов ЦУР.
За последние 15 лет (с 2008 по 2023 гг.) стране удалось добиться значительных успехов: показатель младенческой смертности снизился в 3 раза, неонатальной смертности – в 3,3 раза, а выживаемость детей с экстремально низкой массой тела возросла в 4 раза.
"Эти результаты являются лучшими среди стран Центральной Азии", - заявили в Минздраве.
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