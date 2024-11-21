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  • BAIGENEWS

В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

Сегодня, 08:51
АВТОР
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В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:51
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Правительство утвердило постановление от 19 ноября 2024 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года", передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат", - говористя в сообщении.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

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