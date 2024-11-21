В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

"С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат", - говористя в сообщении.