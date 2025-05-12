С 30 апреля 2025 года в Казахстане официально вводится обязательное обучение для всех граждан, желающих стать наставниками для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий приказ подписан Министерством просвещения РК. Теперь каждый кандидат должен пройти специальный курс, по завершении которого выдаётся сертификат, подтверждающий его квалификацию как наставника.

Программа обучения длится не более двух недель и проводится организациями, занимающимися наставничеством. Кандидаты подают письменное заявление, предоставляют необходимые документы и по итогам курса проходят финальное тестирование. Только успешное прохождение теста открывает путь к получению сертификата и к возможности стать наставником.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, нововведение направлено на повышение качества поддержки, которую получают дети в организациях для сирот: "Введение обязательной сертификации наставников - это важный шаг в обеспечении качественной помощи. Мы уверены, что подготовленные наставники смогут стать реальной опорой для детей в социализации и подготовке к взрослой жизни".

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане Казахстана, соответствующие требованиям, предъявляемым к опекунам и попечителям. Наставничество осуществляется на безвозмездной основе и ориентировано на детей в возрасте от 10 лет, находящихся в детских домах и интернатах.

Институт наставничества был внедрён в Казахстане в 2024 году как часть государственной стратегии по поддержке детей-сирот. Его главная цель - индивидуальное сопровождение воспитанников, помощь в адаптации к жизни вне стен интерната, а также развитие жизненных навыков и уверенности в себе. Новый подход позволяет сделать процесс воспитания более личным, тёплым и направленным на раскрытие потенциала каждого ребёнка.