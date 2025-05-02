Министерство транспорта Казахстана утвердило платный режим для участка республиканской автодороги Балхаш – Бурылбайтал, являющейся частью маршрута Алматы — граница с Российской Федерацией (в сторону Екатеринбурга). Соответствующий приказ подписан 22 апреля и вступает в силу 11 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о 91-километровом отрезке трассы от 1864 км до 1955 км. Проезд по нему будет платным в течение следующих 20 лет. Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 300 тенге (при постоплате) или 260 тенге (при предоплате). Тарифы для других категорий транспорта варьируются от 650 до 3760 тенге за проезд в одну сторону в зависимости от типа и тоннажа транспорта.

Водителям легковых авто доступен только годовой абонемент стоимостью 1 МРП (3932 тенге). Для автобусов и грузовых авто предусмотрены месячные и годовые абонементы — от 2 до 100 МРП.

При этом сохранён альтернативный маршрут: Балхаш – Караганда – Каркаралинск – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал.

Ранее сообщалось, что 5 мая также станет платной объездная дорога вокруг Тараза.