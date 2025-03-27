В Казахстане вводится запрет на содержание легионеров за счет госбюджета
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В стране вводится запрет на содержание легионеров за счет государственного бюджета, передаёт BaigeNews.kz.
Сенат принял поправки в закон о физической культуре и спорте. Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта. Политика в этой сфере переориентирована на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх.
Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.
Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.
Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.
Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.
Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.
Запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.