В стране вводится запрет на содержание легионеров за счет государственного бюджета, передаёт BaigeNews.kz.



Сенат принял поправки в закон о физической культуре и спорте. Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта. Политика в этой сфере переориентирована на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх.

Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.

Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.

Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.

Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.

Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.

Запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.