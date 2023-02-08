В Казахстане вводится запрет на экспорт бензина и дизтоплива

Фото: inform.kz

В Казахстане вводится запрет на вывоз за пределы нашей страны отдельных видов нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с cовместным приказом "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2710, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в сообщении.

Совместный приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В этой связи при осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Республики Казахстан ведомство просит обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета.