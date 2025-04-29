С 30 апреля в Казахстане вступают в силу новые правила распределения квот на вывоз крупного и мелкого рогатого скота в третьи страны и страны ЕАЭС. Соответствующая норма будет действовать в течение шести месяцев, передает BaigeNews.kz.

Согласно правилам, общий лимит на экспорт бычков старше 12 месяцев составит 60 тысяч голов, из которых 40 тысяч — для откормочных площадок, 20 тысяч — для товаропроизводителей. Что касается баранчиков старше 4 месяцев, лимит установлен на уровне 120 тысяч голов, поровну распределённых между откормочными площадками и товаропроизводителями.

При этом определены ограничения: откормочные площадки смогут экспортировать не более 30% от своей мощности, а товаропроизводители — не более 500 голов за весь срок действия квоты. Для крупных откормплощадок предусмотрены верхние пределы — 4000 бычков и 1500 баранчиков.

Дополнительно установлены требования к регистрации скота: животные, планируемые к вывозу, должны быть внесены в базу данных по идентификации не позднее чем за три месяца до постановки на карантин. Также на момент подачи заявки фермер должен иметь в два раза больше голов, чем запрашиваемая квота.

Квоты будут распределяться через портал "Е-лицензирование" автоматически при получении соответствующей экспортной лицензии. После окончания срока действия лицензии её владельцы обязаны отчитаться об исполнении в течение 15 календарных дней.

Мера направлена на регулирование экспорта скота и сохранение баланса на внутреннем рынке.