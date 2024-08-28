В Казахстане ввели запрет на ввоз яблок

В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Принимая во внимание задачу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам обсуждения принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Рассмотрен также вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана.

По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Такого объёма производства фруктов удалось достичь благодаря мерам господдержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18 процентов, что обеспечит потребность внутреннего рынка. По итогам обсуждения принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года.

Также на заседании МВК рассмотрены предложения по введению экспортной таможенной пошлины на ряд товаров. В целях увеличения внутренней переработки сырьевых товаров и загрузки отечественных предприятий сырьём, дающих, как следствие, увеличение доходной части бюджета, Минфин внес предложение по установлению ЭТП на определённые сырьевые товары. По итогам обсуждения решено, что предложения министерства будут проработаны отраслевыми госорганами вместе с НПП "Атамекен" и заинтересованными ассоциациями с учётом положений нового налогового кодекса.