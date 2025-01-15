Согласно поручению Главы государства, в 2024 году в Казахстане построено 18,96 млн кв. метров жилья, это рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости страны, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по итогам 2024 года сдано 172 089 жилищ, из которых 39 064 – индивидуальные жилые дома. Среди регионов лидерами по темпам строительства стали город Шымкент, Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская области.

К слову, 2024 год стал поворотным моментом для жилищной политики Казахстана. В ноябре Главой государства подписан Закон о реформировании жилищного законодательства, который позволит усовершенствовать механизмы господдержки граждан по улучшению их жилищных условий. "Отбасы банк" будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу "одного окна". Реформа проведена с целью повышения прозрачности процесса распределения жилья очередникам.

Также в рамках данного закона порядка 71 тысячи граждан, проживающих в государственном жилье на правах аренды, получили возможность приватизировать свои квартиры. Большую часть владельцев арендного жилья составляют социально-уязвимые слои населения, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и другие.

Более 20 тысяч квартир выкупили акиматы для нуждающихся граждан из социально-уязвимой категории, и уже около 13 тысяч семей впервые стали обладателями собственного жилья.

Кроме того, 2,6 млрд тенге выделено для 2300 граждан в виде жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса на ипотеку, 10,4 тысячам граждан назначены жилищные выплаты назначены жилищные выплаты на субсидирование части арендной платы за съем жилья.

В рамках госпрограмм "Наурыз" и "Отау" около 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в 2024 году. На поддержку 64 тысяч семей государством выделен 1 трлн. тенге. Государство продолжит оказывать поддержку в субсидировании арендной платы и выдаче льготных ипотечных кредитов.

Отметим, в 2025 году в стране будет построено 19 млн кв. м жилья или 175 тысяч жилищ, до 2029 года запланировано построить 111 млн кв. м жилья.