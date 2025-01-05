В Казахстане завершено строительство 257 школ на 373 тысячи ученических мест. Это решило вопросы 42 трёхсменных, 20 аварийных школ и дефицит ученических мест в 148 населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Продолжается системная работа по решению вопросов аварийных и трёхсменных школ, которая включает комплексные меры, в том числе за счёт бюджетных средств и привлечения инвестиций.

В рамках Национального проекта "Комфортная школа", инициированного Главой государства, впервые с начала учебного года ввели в эксплуатацию 105 школ на 254 тысячи ученических мест, больше 40% которых расположены в сельской местности.

По линии Фонда поддержки инфраструктуры образования в эксплуатацию ввели 25 школ на 27 тысяч ученических мест. Дополнительно ведётся строительство пяти школ и одного интерната на 3,3 тысячи новых ученических мест. Основная доля приходится на область Жетысу, Алматы, Кызылординскую, Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области. Реализация этих проектов позволит сократить дефицит ученических мест в школах и интернатах, а также решить проблему аварийного здания в одной из школ. Всего за счёт изъятых средств у коррупционеров профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч мест.

Кроме того, за счёт средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций 127 школ на 92 тысячи ученических мест.

Наряду с вводом новых объектов проведены масштабные работы по улучшению действующей инфраструктуры:

• капитально отремонтированы 254 организации среднего образования,

• закуплены 1 621 современных предметных кабинетов для 967 школ,

• модернизированы тысяча сельских школ в соответствии с современными стандартами,

• улучшена техническая оснащённость системами безопасности более чем в 10 тысячах образовательных организациях.