В Казахстане ввели электронный учёт военнообязанных и призывников

В Минобороны Казахстана сообщили о переводе услуг в сфере воинского учёта на цифровой формат, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в ведомстве, перевод комплекса услуг в сфере воинского учета в электронный формат стал возможен благодаря интеграции информационных систем Министерства обороны с другими государственными органами.

"Теперь услуги, требовавшие явочного порядка переведены в цифровой формат. Отменена выдача удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время, военных билетов тем, кто не проходил воинскую службу. 17-летним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах", – уточнил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Руслан Омаров.

Введён электронный учет военнообязанных и призывников. При перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.