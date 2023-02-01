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  • В Казахстане введут цифровую платформу для контроля техсостояния ТЭЦ
wikimedia.org Сегодня, 16:09
370
Сегодня, 16:09
370
Фото: wikimedia.org

В Казахстане введут цифровую платформу для контроля техсостояния ТЭЦ

В Казахстане планируют создать цифровую платформу, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние теплоэлектроцентралей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства энергетики РК сообщил глава ведомства Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что высокий износ действующих электрических мощностей и объектов стал основным вызовом для отрасли.

"По поручению главы государства, в первом квартале текущего года будет завершён аудит всех ТЭЦ. Для стимулирования объектов рынка будут направлены инвестиции для реконструкции и модернизации мощностей. Также сейчас разрабатывается новая программа "Тариф в обмен на инвестиции". Объём инвестиций отрасли по программе оценивается порядка 400 миллиардов тенге ежегодно. Кроме того, в текущем году будет принят Закон РК "О теплоэнергетике", направленный на решение проблем теплоснабжения в регионах. Он позволит осуществлять долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами", — рассказал Акчулаков.

По его словам, в министерстве планируют усилить контроль качественных ремонтных кампаний и исполнение инвестиционных программ.

"В Казахстане будет введена в эксплуатацию цифровая платформа энергетики, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние станций. Все озвученные меры позволят дать импульс для развитию отрасти электроэнергетики", — заключил спикер.

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#минэнерго #ТЭЦ #аудит
Сегодня, 16:09
370
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