В Казахстане продолжается внедрение обязательной цифровой маркировки товаров, что вносит кардинальные правки на рынке легкой промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня в системе маркировки обувной продукции зарегистрированы более 4,5 тысяч участников, а с момента запуска системы промаркировано свыше 130 млн пар обуви. В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК озвучены текущие результаты введения обязательной маркировки в отрасли.

Одним из ключевых эффектов цифровой маркировки обувной продукции, которая введена с 1 ноября 2021 года, стало значительное увеличение налоговых отчислений. По данным госорганов, налоговые поступления от реализации обувных товаров выросли более чем на 300% – с 8 млрд до 25 млрд тенге.

Как сообщил руководитель проекта маркировки товаров легкой промышленности Единого оператора Tanba Ерлан Карабаев, с 1 января 2026 Министерством торговли и интеграции планируется введение обязательной маркировки еще одной группы товаров легкой промышленности.

"Пилотный проект по маркировке товаров легкой промышленности, текстильной продукции, проведен с 15 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года. На сегодня на стороне госорганов находятся процедуры внедрения обязательной маркировки. По итогам принятия соответствующих решений и нормативно-правовых актов Единый оператор маркировки возьмет в работу реализацию данного проекта по обеспечению введения маркировки и получения кодов в Республике Казахстан", – уточнил Ерлан Карабаев.

Несмотря на периодические заявления импортеров о неэффективности маркировки, представители отечественного производства уверены в ее пользе.

Как отмечает Гульмира Уахитова, председатель правления Союза "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "Qaz Textile Industry", объединяющего более 300 участников рынка, маркировка защищает потребителей от контрафактной продукции и способствует развитию честной конкуренции.

"Если вы пойдете на рынки, то там кроме указания размера другой информации вы не увидите, где она произведена, кому претензии по качеству предъявлять, какой завод выпустил, в какой стране. Именно процедура маркировки позволяет потребителю понимать из чего продукция сделана. Это по аналогии с продуктами питания, когда предоставляется полная информация о составе. В первую очередь, это защита прав потребителей", — подчеркивает Уахитова.

Вместе с тем спикер объяснила, почему импортная продукция на казахстанском рынке порой дешевле, чем аналоги тех же товаров за рубежом. По словам Уахитовой, это следствие серого импорта, с которым не способен конкурировать отечественный производитель.