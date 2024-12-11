Через полмесяца в Казахстане вводится обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. Нововведение предусматривает ряд требований, изменения в финансировании и введение новой платформы. Как это скажется на сфере спецсоцуслуг, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Специальные социальные услуги – это услуги, которые оказываются уязвимым слоям населения: людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, пожилым людям, жертвам бытового насилия.

В Казахстане в 2008 году был принят закон о специальных социальных услуг. С конца 2009 года началось внедрение государственного социального заказа на оказание специальных социальных услуг детям и людям с инвалидностью. Далее перечень социально уязвимых категорий стал расширяться. Неправительственные организации, наряду с государственными, смогли получать финансирование за ту работу, которую раньше делали благотворительно.

Казахстан первым на постсоветском пространстве начал оказывать специальные социальные услуги через центры дневного пребывания, кризисные центры. За эти годы количество негосударственных социальных учреждений выросло в несколько раз. Сегодня специальные социальные услуги оказывают порядка 170 неправительственных организаций.

Однако эта система устарела и не позволяла проверить качество оказываемых услуг. Возникла необходимость ее реформирования.

В 2023 года Минтруда РК разработало Правила лицензирования специальных социальных услуг. Их поддержали в Парламенте. В мае текущего года документ вынесли на обсуждение на портал "Открытые НПА".

Несмотря на довольно продолжительное время, часть организаций все еще не готова к лицензированию и может остаться в начале нового года без финансирования.

По данным Минтруда из 1021 центров готовность имеют 72%. 28% организаций еще не готовы получить лицензию. Основная причина - отсутствие готовности к пожарной безопасности, к санитарно-эпидемической безопасности, отсутствие медицинской лицензии.

"В целом о проводимой реформе это было заявлено еще с прошлого года. С сентября мы начали проверять предлицензионную подготовку. Сегодня некоторые неправительственные организации не имеют такой готовности. Мы с ними встречались в сентябре, октябре, ноябре. То есть было достаточно времени, чтобы подготовиться и привести все свои центры в соответствие с требованиями, чтобы безболезненно получить лицензию и дальше продолжить в рамках нового финансирования, которое мы сейчас вводим", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Что изменится?

Лицензирование системы оказания ССУ будет устанавливать требования к зданию, оснащению мебелью и оборудованием, мягким инвентарем, соблюдению санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, кадровому составу организации.

Организации, не соблюдающие требования лицензии, будут лишаться права на осуществление деятельности в системе оказания спецсоцуслуг.

Лицензия же будет выдаваться на три года, бесплатно.

Таким образом, лицензирование обеспечит доступ на рынок оказания вышеуказанных услуг только организаций, имеющих высококвалифицированный кадровый состав, комфортные здания (условия) и хорошее материально-техническое оснащение. Это позволит повысить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность их получателей.

Лицензироваться будут как государственные, так и частные организации, независимо от формы собственности.

Привлечение частного сектора экономики в систему оказания ССУ будет способствовать созданию постоянных новых рабочих мест и предоставлению услуг в местах проживания их получателей, в том числе в сельской местности.

"Лицензия выдается, чтобы организация могла полноценно по квалификационным требованиям, которые мы сейчас разработали, обслуживать и оказывать специальные социальные услуги. Эта реформа направлена на защиту прав лиц с инвалидностью", - отметил вице-министр труда.

Финансирование

С 1 января 2025 года система оказания специальных социальных услуг в стране перейдет на подушевое финансирование.

В Минтруда отмечают, что подушевой норматив позволит расширить охват граждан, нуждающихся в ССУ, особенно в сельской местности.

"То есть если по сегодняшний день центры оказывали услуги через договор государственно-социального заказа, со следующего года мы внедряем систему подушевого финансирования. Это значит, деньги идут за услугополучателем. То есть если центр оказывает услуги лучше, соответственно, услугополучателей может быть больше, и финансирование соответствующее идет. Поэтому это хорошая схема, она полезна", - проинформировал вице-министр Аскарбек Ертаев.

Таким образом, будет введен базовый тариф на оказание ССУ, исходя из типа организации, контингента получателей услуг и территориальной принадлежности организации.

Дополнительные услуги будут финансироваться на основе оценки потребности.

Доступность услуг

Еще один плюс лицензирования - доступность всех услуг для услугополучателей.

Даже если некоторые центры не смогут получить лицензию, услугополучатели не останутся без помощи.

"Если получится так, что неправительственная организация не будет соответствовать лицензии и она не получит эту лицензию, то на местах совместно с акиматами будет решаться вопрос, куда будем перераспределять наших услугополучателей. То есть мы никого не собираемся оставлять, все это будет решаться. Все услугополучатели - лица с инвалидностью, сироты, жертвы насилия – абсолютно все будут распределены, как положено, с начала следующего года в центрах, которые оказывают специальные социальные услуги", - заверил Аскарбек Ертаев.

В частности в селах сейчас проводится работа по подготовке социальных работников.

"На уровне районов будут открываться коммунальные государственные учреждения. Там будут аккумулироваться все социальные работники, которые будут работать и оказывать услугу на дому. Эта работа может быть не во всех акиматах еще завершена. Но, по крайней мере, мы в ежедневном режиме эту работу стараемся проводить", - отметил Аскарбек Ертаев.

Позиция НПО

В Ассоциации детей-инвалидов города Алматы согласны с реформой лицензирования специальных социальных услуг. Однозначно этот процесс сегодня стал необходимостью. Однако есть несколько моментов, которые вызывают беспокойство у представителей НПО.

По словам председателя этой Ассоциации Асии Ахтановой, всё ещё не изменены стандарты оказания услуг в рамках лицензирования.

"Для разных категорий получателей соцуслуг, будь то люди с инвалидностью, пожилые и жертвы бытового насилия, нужны определенные услуги, условия, материально-техническое обеспечение. Сейчас все под одну гребенку, одинаково. Условия все одинаковые, технические условия одинаковые, штатное расписание одинаковое. Надо начинать со стандартов. К каждой организации должен быть особый подход", - считает она.

Президент частного благотворительного фонда "Оркен" Елена Фролова также поделилась своим видением ситуации.

"Мы не против без барьерной среды, мы за детскую безопасность. Но те требования, которые были написаны в 2024 году, для нас практически не достижимы. Первое – по недвижимости. Практически все наши НПО останутся без здания. Потому что если это арендованное жилье, то практически все собственники не хотят его регистрировать через ЦОН. Если это жилье имеет другое целевое назначение или взято в аренду, то практически невозможно получить акт по пожарной безопасности. Потому что необходимо поменять целевое назначение. Допустим, если это жилой фонд никто не согласится заменять деревянные лестницы бетонными. Мелочь какую-то мы можем сделать. Весь акт обходится в 600-800 тысяч тенге. Это безумно дорого", - отметила Елена Фролова.

По ее словам, маленькие организации не могут позволить себе дополнительные кабинеты и многочисленный штат. Однако в них предусмотрен индивидуальный подход к каждому особенному ребенку. Именно поэтому многие родители предпочитают их вместо больших центров.

Такая же ситуация в кризисных центрах. По словам руководителя Центра поддержки женщин и детей "Қорғау" Анны Рыль, в защите жертв бытового насилия необходимы негосударственные центры.

"В госцентрах могут делать ремонт, менять окна, закупать мебель и технику за счет государственного финансирования. Неправительственная организация мебель и технику закупает сама. В поселках однозначно должны быть только неправительственные организации, которые могли бы защищать женщин. У меня на практике было, что директор школы угрожал женщине, что у нее заберут детей, если она не примирится с мужем. В этом есть баланс работы неправительственных организаций. Они независимы. Они до последнего отстаивают права женщины, не завися ни от кого", - сказала Рыль.

Особенно трудно, по её словам, кризисным центрам на селе.

"Понятно, что в Астане у нас большой прекрасный много лет работающий кризисный центр. Но в то же время необходимо не забывать, что по стране работают сотни маленьких кризисных центров, где финансирование может составлять 2 миллиона тенге в год. Большое отличие НПО от КГУ состоит в том, что НПО все лицензирование будет проводить за свой счет. Все приобретения оборудования для медкабинетов, оплату пожарного аудита, любые изменения и ремонт", - сказала Анна Рыль.

Есть вопросы у НПО и к новой платформе "Социум". Они утверждают, что ресурс не защищен в плане конфиденциальности, сложен для восприятия и не адаптирован под специальные социальные услуги.

В Минтруда обещают исправлять все "огрехи" по ходу использования платформы. Но отменять или переносить лицензирование в ведомстве не намерены. Также никакого адаптационного периода не предусмотрено.