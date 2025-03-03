В Казахстане законодательно закрепят классификацию систем искусственного интеллекта. Об этом сообщила депутат мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По ее словам, в законопроекте предусмотрены две основные классификации. Первая - по уровням риска: низкий, средний и высокий.

"Системы низкого риска регуляторов не особенно интересуют, они будут развиваться в рынке. А вот системы среднего и высокого риска необходимо регулировать. Регуляторные механизмы для этого уже заложены в законопроекте", - отметила депутат.

К высокорисковым отнесены системы, связанные с жизнью и здоровьем человека, государственным управлением и принятием решений.

Вторая классификация определяет степень автономности ИИ.

Смышляева уточнила, что условно все системы можно разделить на три группы: полностью автономные, полуавтономные и полностью зависимые.

"Сегодня остается спорным вопрос, существуют ли вообще полностью автономные системы. Однако развитие технологий ведет к их появлению, особенно в критически важных отраслях. Нам важно обеспечить безопасность таких систем, и этот вопрос остается дискуссионным", - подчеркнула депутат.

При этом Смышляева отметила, что глобальный подход к регулированию ИИ в Казахстане не изменится: полностью автономных систем, которые могут действовать без контроля человека, быть не должно.