В рамках реформирования налоговой системы в Казахстане будет введён новый, упрощённый подход к специальным налоговым режимам. В частности, их количество сократится с семи до трёх, что упростит выбор для предпринимателей и снизит бюрократическую нагрузку на налоговые органы, передаёт BaigeNews.kz.

Одно из ключевых новшеств — внедрение нового режима для самозанятых граждан. Им предлагается фиксированное отчисление в размере 4%, позволяющее официально подтверждать доход, получать пенсию и доступ к социальному страхованию без регистрации ИП. Это решение направлено на легализацию теневой занятости и укрепление социальной защищённости граждан.

Также отменяются ограничения по численности сотрудников и увеличивается лимит доходов для участников специального налогового режима до 600 тысяч МРП. Это, по мнению разработчиков, устранит искусственные барьеры роста малого бизнеса.

Для борьбы с налоговой оптимизацией предусмотрены новые правила: если компания на общем налоговом режиме закупает товары или услуги у предприятия на спецрежиме, она не сможет включить такие расходы в вычет. Это должно повысить прозрачность системы.

Среди других изменений:

объединение упрощённой декларации и розничного налога;

отмена специального налогового режима с фиксированным вычетом из-за его низкой популярности;

переход фермеров на ИПН по ставке 0,5% с отказом от отдельного земельного налога.

Принцип "разрешено всё, что не запрещено" будет закреплён в подходе к видам деятельности: теперь вводится запретительный, а не разрешительный список. Это обеспечит равные и прозрачные условия ведения бизнеса.

В целом, реформа направлена на упрощение администрирования, снижение издержек и развитие предпринимательской активности по всей стране.