В Казахстане всё делается для развития культуры и искусства – обладатель ордена "Құрмет"

В Астане в рамках профессионального праздника чествовали работников культуры и искусства. Высокие награды они получили из рук Главы государства. Своими эмоциями награждённые поделились с корреспондентом BaigeNews.kz.

Заведующая литературной частью Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова Гульбахар Насирова награждена орденом "Құрмет". Она уже 40 лет работает в уйгурском театре, куда пришла сразу после окончания Ташкентского государственного театрально-художественного института имени А. Островского. Была награждена нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі", юбилейной медалью "30-летие ТЮРКСОЙ", орденом “Ел бірлігі”. Государственную награду получила первый раз.

"Сегодня нас наградил сам президент. Замечательные эмоции, мы рады, что наш труд оценили. Это, конечно, приятно", - поделилась Гульбахар Насирова.

Деятель культуры довольна поддержкой, которую оказывает государство.

"Поддержка идёт со всех сторон особенно в последние годы. Сегодня президент сказал, что будут делать реконструкцию театра имени М. Ауэзова. За один год там проведут мощный ремонт. Сказал про музеи, библиотеки. Это же здорово! После этой встречи хочется больше работать, творить, развивать культуру Казахстана", - отметила Насирова.

Она считает, что сегодня в Казахстане динамично развивается сфера культуры и искусства. Своё мнение Гульбахар Насирова высказала о молодом поколении отрасли.

"У нас очень талантливая молодежь. В каждом театре сейчас на первый план выходит молодежь. Они работают в полную мощь, полностью отдают себя творчеству", - сказала обладатель ордена "Құрмет".

Заместитель директора музея-заповедника "Бозок" Алишер Беспалинов награжден почётной грамотой от имени Главы государства.

"Награждение почётной грамотой оказалось для меня полной неожиданностью. Хотел бы поздравить всех коллег с Днём работников культуры, пожелать им счастья, здоровья, чтобы они и их коллективы достигали больших творческих успехов", - сказал Беспалинов.

По его словам, в Казахстане на высоком уровне развивается сфера культуры и искусства.

"Строятся новые музеи, визит-центры. Я по себе знаю, что историко-культурному наследию уделяют большое внимание. Государство абсолютно всё делает в этом направлении. Главное, правильно пользоваться этими возможностями", - отметил Алишер Беспалинов.

Особенно деятелю искусства понравились слова президента в сегодняшнем выступлении о том, что музей – это взаимосвязь прошлого и будущего, которая необходима в сохранении историко-культурного наследия.

"Касым-Жомарт Токаев говорил об этом неоднократно. Это подчёркивает заинтересованность и не безразличие высшего руководства к сфере искусства и культуры и даёт нам большой стимул для дальнейшей работы", - сказал Беспалинов.

Артист Казахского государственного симфонического оркестра Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой Оралхан Алтынбеков награждён нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі".

Оралхан Алтынбеков – единственный в СНГ джазовый певец, который поёт под сопровождение контрабаса. В творчестве Алтынбеков уже 30 лет. Государственную награду он получил впервые.

"Для меня эта награда была неожиданной. Я благодарен руководству Қазақконцерта, что оценили мой труд. Я очень рад. Всех поздравляю с сегодняшним праздником", - поделился своими эмоциями после награждения артист.

Он добавил, что в Казахстане очень много талантов, которые достойны высоких наград.

"Их не видно, но они очень много трудятся и делают многое для развития нашей культуры. Желаю всем деятелям искусства успехов. Пусть их труд оценивается по справедливости", - сказал Оралхан Алтынбеков.

Артист государственного академического симфонического оркестра имени Толепбергена Абдрашева, регулятор группы "Волторна" филармонии имени Жамбыла в Алматы Бейбут Мамутбаев был среди тех, кого также наградили в Астане.

"Я был очень рад, что меня отметили наградой. Так высоко оценили мой труд. Слов нет", - поделился впечатлениями Бейбут Мамутбаев.

По его словам, за многие годы работы в филармонии это его первая награда. Поэтому для него награждение стало приятной неожиданностью.

"Я 30 лет проработал в филармонии. И за это время это моя первая награда. Я даже не знаю, как описать свои ощущения. Мне было очень приятно. Я предан музыке и живу ею", - говорит Бейбут Мамутбаев.

Среди тех, кто принял участие в награждении, старший хормейстер театра "Астана Опера" Даурен Мусин.