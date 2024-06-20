В Казахстане вступил в силу запрет на вейпы: какие штрафы грозят нарушителям

С сегодняшнего дня, 20 июня, в нашей стране действует запрет на ввоз, продажу и распространение вейпов и жидкостей для них, передаёт BaigeNews.



В УК добавлена новая статья 301-1:



Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них -

наказываются штрафом до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 г.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них -

наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге в 2024 г.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

- совершены преступной группой;

- сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

- совершены неоднократно,

- наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге в 2024 г.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.