В Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми

В Казахстане с 5 сентября вступил в силу Закон “О противодействии торговле людьми”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Закон впервые включил такие понятия, как “жертва торговли людьми”, “потенциальная жертва торговли людьми”, “субъекты противодействия торговле людьми” и другие.

В законе внедрен международный опыт — концепция четырех “П”: партнерство, предупреждение, преследование и помощь жертвам.

Первое — это формирование системы противодействия торговле людьми.

Второе — совершенствование механизмов профилактики, в частности, проведение оценки рисков и мер предупреждения.

Третье — преследование. В законе вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Четвертое — жертва ориентированный подход. Защита и помощь жертвам торговли людьми является обязательной нормой многих ратифицированных международных договоров.