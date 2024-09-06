В Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми
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В Казахстане с 5 сентября вступил в силу Закон “О противодействии торговле людьми”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Закон впервые включил такие понятия, как “жертва торговли людьми”, “потенциальная жертва торговли людьми”, “субъекты противодействия торговле людьми” и другие.
В законе внедрен международный опыт — концепция четырех “П”: партнерство, предупреждение, преследование и помощь жертвам.
Первое — это формирование системы противодействия торговле людьми.
Второе — совершенствование механизмов профилактики, в частности, проведение оценки рисков и мер предупреждения.
Третье — преследование. В законе вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.
Четвертое — жертва ориентированный подход. Защита и помощь жертвам торговли людьми является обязательной нормой многих ратифицированных международных договоров.
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