В перечне наиболее дефицитных специалистов в Казахстане остаются терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, с целью закрепления кадровых ресурсов здравоохранения на законодательном уровне приняты меры социальной поддержки на селе. На сегодня проведены единовременные выплаты 207 медицинским работникам по остродефицитным специальностям.

"Меры социальной поддержки получили 544 врача, прибывшие на постоянное место работы, в том числе 226 выпускников 2024 года. В целях правовой защиты медработников принят Закон о страховании профессиональной ответственности, в рамках которого 164 тысячи специалистов", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения увеличило квоты на подготовку узких специалистов с 1 500 до 2 500 мест и внедряет Национальную систему учёта кадров (СУР 2.0) для равномерного распределения специалистов по регионам.

В целом, по информации Минздрава, в 2024 году дефицит врачей сократился на 19% – с 4 864 до 3 954 специалистов, а нехватка среднего медперсонала уменьшилась на 7%, с 4 820 до 4 505 работников.