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  • В Казахстане временно недоступна услуга по регистрации автотранспорта
BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 00:55
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

В Казахстане временно недоступна услуга по регистрации автотранспорта

В Казахстане временно недоступна услуга по регистрации автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за технических работ на стороне международной организации уголовной полиции Interpol сервисы по проверке криминального транспорта временно недоступны для МВД РК. В результате чего услуги по регистрации транспорта в спецЦОНах и мобильных приложениях банков второго уровня не оказываются", - сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Информацию о доступности системы можно узнавать по номеру единого контакт-центра 1414.

Госкорпорация просит следить за новостями в официальных социальных сетях и обещает сообщить о восстановлении работоспособности систем.

Сообщалось, что в Казахстане за последние пять лет обнаружили около 200 автомобилей, угнанных в странах СНГ.

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#ЦОН #egov #электронное правительство #Правительство для граждан #автомобиль
Журналист
Сегодня, 00:55
481
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