В Казахстане временно недоступна услуга по регистрации автотранспорта

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

В Казахстане временно недоступна услуга по регистрации автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за технических работ на стороне международной организации уголовной полиции Interpol сервисы по проверке криминального транспорта временно недоступны для МВД РК. В результате чего услуги по регистрации транспорта в спецЦОНах и мобильных приложениях банков второго уровня не оказываются", - сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Информацию о доступности системы можно узнавать по номеру единого контакт-центра 1414.

Госкорпорация просит следить за новостями в официальных социальных сетях и обещает сообщить о восстановлении работоспособности систем.

Сообщалось, что в Казахстане за последние пять лет обнаружили около 200 автомобилей, угнанных в странах СНГ.