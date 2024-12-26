В Казахстане впервые за долгое время выросло число вузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Указывается, что на начало 2024/2025 учебного года в стране насчитывалось 113 вузов. И хотя за год показатель увеличился всего на единицу, внимание к себе привлекает то, что он вообще увеличился.

"Дело в том, что текущий рост – первый за пять лет. Причём речь могла бы идти о росте на две единицы: в Актюбинской области и Шымкенте прибавилось по одному вузу. Однако параллельно в Атырауской области стало меньше на один вуз. Тренд на снижение числа вузов наметился ещё в 2006/2007 учебном году. В целом с тех пор показатель сократился на 63 единицы. При этом больше всех "пострадал" Алматы, лишившись сразу 25 вузов. Но даже несмотря на это, мегаполис остается лидером среди регионов (37 единиц)", – отмечают аналитики.

Впрочем, снижение числа вузов ещё не означает, что дела с охватом населения высшим образованием обстоят плохо. Так, в 2023 году по численности студентов на 1000 человек населения Казахстан обошёл ЕС – 58 против 42 человек.