В Казахстане впервые за 4 года зафиксировали дефляцию на продтовары

За май 2024 года цены на продовольственные товары, куда входят 19 видов социальных продуктов питания, снизились на 0,2%. В целом дефляция на продтовары отмечается впервые за последние 4 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Primeminister.kz.

Текущая ценовая ситуация рассмотрена на очередном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Каждую неделю на этих совещаниях происходит детальный разбор недельного индекса цен в стране. Посредством анализа роста или снижения цен рассматривается каждый из 19 видов социальных продуктов питания в 20 регионах Казахстана. Выясняются причины и при необходимости сразу же даются поручения для стабилизации стоимости.

Так и в этот раз: первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова представила недельную картину по ценам на продукты в стране. 10 регионов ушли в минус (Абай, СКО, Павлодарская, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Астана), пять удержали нулевой рост цен (ВКО, Алматинская, Костанайская, Жетісу, Алматы), еще пять регионов зафиксировали рост на социальную группу продуктов на уровне 0,1-0,6% (Акмолинская, Мангистауская, ЗКО, Ұлытау, Шымкент).

За неделю снизились цены на капусту (-7,2%), гречневую крупу (-1,7%), рис (-0,1%), подсолнечное масло (-0,5%), мясо кур (-0,2%), молоко 2,5% жирности (-0,2%), куриные яйца категории С1 (-0,6%). Вместе с тем отмечается рост цен на картофель, морковь и лук. В трех южных регионах Казахстана зафиксирован рост цен на кефир совокупно на 0,3%. По данным МТИ, цены на кисломолочную продукцию поднял местный крупный производитель. Серик Жумангарин поручил АЗРК провести анализ на этом рынке на предмет обоснованности повышения.

Также на совещании обсужден проект индикативных цен на овощи на июнь этого года. Для исключения возможности завышения цен непродуктивными посредниками Серик Жумангарин поручил Минторговли совместно с АЗРК рассчитать экономически обоснованную рентабельность цен и определить справедливые индикативные цены на овощи в завершение весеннего межсезонья.