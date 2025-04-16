  • 17 Апреля, 00:34
  • BAIGENEWS

В Казахстане впервые провели тройную перекрёстную пересадку почек

В течение 12 часов врачи провели сразу шесть операций.

Вчера, 22:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Вчера, 22:43
Вчера, 22:43
134
Фото: Минздрав РК

Самое читаемое

Наверх