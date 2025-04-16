В Казахстане успешно выполнена первая в истории страны тройная перекрёстная трансплантация почек. Операция прошла в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова под руководством профессора Болатбека Баймаханова, передаёт BaigeNews.kz.

За один день, в течение 12 часов, врачи провели сразу шесть операций — три забора органов и три трансплантации — между пациентами, чьи родственные доноры оказались с ними несовместимы по медицинским показателям.

Использован метод перекрёстного донорства, при котором доноры и реципиенты из разных семей "обмениваются" органами. Такой подход позволяет значительно увеличить шансы на успешную пересадку для пациентов, которые иначе не могли бы рассчитывать на помощь родственников.

По словам специалистов, Казахстан входит в число немногих стран, где применяются такие высокотехнологичные методы лечения, наряду с США, Великобританией, Израилем и Турцией.