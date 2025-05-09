В Алматы впервые в истории казахстанской медицины прошла уникальная операция: хирург находился в Китае, пациент — в Казахстане, а работал робот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Хирургическое вмешательство провели в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР). Операция длилась около двух часов. Сложную процедуру — частичное удаление опухоли почки с сохранением органа — выполнил китайский врач доктор Ли Сюэ Сун. Он управлял роботизированной системой Sagebot SR–2000 из Пекина, используя современные телекоммуникационные технологии.

На месте, в Алматы, операцию контролировал хирург КазНИИОиР, доктор Хусан Умурзаков.

"Система Sagebot позволяет делать точные и малоинвазивные вмешательства: 3D-изображение, ювелирная точность движений и минимальное травмирование тканей — всё это помогает быстрее восстановиться после операции и снижает риск осложнений. Роботизированная хирургия уже широко применяется в урологии, гинекологии и общей хирургии по всему миру. Теперь этот передовой подход внедряют и в Казахстане. В ближайшие месяцы планируется провести ещё около 50 таких операций", —отметили в Минздраве.

Кроме того, Казахстан развивает сотрудничество с онкоцентрами Китая и Турции. В планах — совместные проекты по лечению онкологических заболеваний с помощью высоких технологий.