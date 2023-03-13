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В Казахстане возрождают национальную породу собак — тазы
В Казахстане возрождают национальную породу собак — тазы. Борзых в течение двух лет изучали казахстанские и японские ученые, и выяснили что корни этой породы уходят глубоко в древность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Сейчас заводчики пытаются возродить тазы, борются за чистоту породы и популяризируют ее среди казахстанцев.
Дуйсенали Сулейменов разводит тазы. Сейчас у мужчины 5 тазы, неизменные участники различных выставок. Говорит, любовь к этой казахской национальной породе собак ему привил еще дедушка. Он рассказывал как эти борзые во времена голода спасли немало семей. Эти собаки, говорит Дуйсенали Нускабаевич, умелые охотники на зайцев, лис и шакалов.
"Очень выносливая порода, другие не такие выносливые, возьмем грейхаунд или хорты они быстрые, они спринтеры а у нас на дальние расстояния они очень способные. Характер очень нежный, спокойный", - говорит заводчик породы тазы Дуйсенали Сулейменов.
Мужчина борется за чистоту тазы. Сейчас эту породу борзых активно возрождают в Казахстане. А история тазы вызывает интерес у международного сообщества.
Породу тазы в течение двух лет углубленно изучали казахстанские и японские ученые. Они выяснили, что эти собаки отличаются от других пород борзых и генетически связаны с древними породами восточных борзых. Их происхождение уходит глубоко в древность.
По словам специалистов, по неофициальным данным в Казахстане насчитывается порядка 3 тысяч голов тазы. Но найти среди них собаку чистокровную, которая будет соответствовать всем стандартам непросто, говорят кинологи. Ведь собак часто скрещивают для того чтобы улучшить их скорость. В 2014 году в Казахстане разработали стандарт, который кроме экстерьера включают в себя проверку и рабочих качеств тазы на практике.
"Учитывается как эта собака работает, насколько она не дефектирует ту же шкурку, чтобы добыча была в целости. Некоторые собаки работают так что оставляют живого того же зайца. От тазы должны рождаться тазы", - говорит главный кинолог республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" Инна Назаренко.
В Казахстане, говорят специалисты, не хватает структуризации породы и учета чистопородных тазы на государственном уровне. Ведь многие заводчики не могут позволить себе оплатить сбор и зарегистрировать животное. Но только так можно понять сколько в стране собак которые соответствуют стандартам и могут дать качественное потомство настоящих тазы.
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