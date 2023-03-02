В Казахстане возродили легендарный эстрадный ансамбль "Гульдер"

В среду, 1 марта, на сцене Центрального концертного зала "Казахстан" состоялась презентация нового состава легендарного ансамбля "Гульдер". Об этом на своей странице в Facebook соощил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz

Он сообщил, что на выступление пришли и прежние участники известного коллектива.

"Министерство культуры и спорта проделало большую работу по возрождению ансамбля с более чем 50-летней историей. Нам удалось воплотить этот проект в реальность: найти творческих руководителей, отобрать наиболее талантливых выпускников творческих вузов, подготовить репертуар, состоящий, в том числе, из "золотых" хитов коллектива", — отметил министр.

Он подчеркнул, что "Гульдер" — один из важнейших ансамблей в истории отечественной музыки. Ансамбль был создан в 1969 году и дал путёвку на большую сцену таким популярным исполнителям как Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Женис Сейдуллаулы и другим. Многие артисты начинали свой творческий путь именно в нём

"Мы хотим возродить эту славную традицию и прошедший концерт – ещё один шаг в этом к этой цели. Следующий этап — выступления обновлённого ансамбля "Гульдер" в других городах Казахстана, а также зарубежные гастроли. Уверен, слушатели всех возрастов будут рады вспомнить или открыть для себя творчество легендарного коллектива", — заключил Оралов.