Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года уровень годовой инфляции в Казахстане составил 8,9%. Основное влияние на динамику цен оказали непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 8,4%, а стоимость услуг выросла на 13,8%.

Для стабилизации цен на овощную группу товаров в регионах продолжается разбронирование запасов из стабфондов.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тыс. тонн реализовано 45,4 тыс. тонн овощей. В ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тыс. тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.

Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.