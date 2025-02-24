В Казахстане возобновили комиссию по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда
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Возобновила работу комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.
Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.
В настоящее время, во исполнение поручений Президента страны, деятельность Комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул особую роль и значимость Национального фонда в своем Послании народу в сентябре прошлого года.
"Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им", — сказал Президент.
В ходе заседания руководитель Комиссии Алихан Смаилов отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.
"Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", — сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд – детям".
"Осуществляемые трансферты из Нацфондадолжны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил Глава государства", — подчеркнул председатель ВАП.
По его словам, задачами на предстоящий период станут:
- Проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
- Формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.
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