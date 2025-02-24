Возобновила работу комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.

В настоящее время, во исполнение поручений Президента страны, деятельность Комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул особую роль и значимость Национального фонда в своем Послании народу в сентябре прошлого года.

"Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им", — сказал Президент.

В ходе заседания руководитель Комиссии Алихан Смаилов отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.

"Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд – детям".

"Осуществляемые трансферты из Нацфондадолжны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил Глава государства", — подчеркнул председатель ВАП.

По его словам, задачами на предстоящий период станут: