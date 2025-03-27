Казахстанские аграрии имеют возможность приобрести сельхозтехнику на выгодных условиях в лизинг, передаёт BaigeNews.kz.

АО "КазАгроФинанс" начало принимать заявки по льготной программе для приобретения техники и транспортных средств отечественного производства "Сделано в Казахстане".

Как сообщает Минсельхоз, в 2024 году по программе аграрии взяли в лизинг 336 единиц техники на сумму 10,5 млрд тенге. Больше всего спросом пользовались тракторы и комбайны. В целом, с момента действия программы агробизнесмены приобрели более двух тысяч единиц сельхозтехники.

В 2025 году АО "КазАгроФинанс" оставило прежними условия "Сделано в Казахстане".

"В целях поддержки отечественного производства аграриям доступна сельхозтехника и транспортные средства отечественного производства/сборки на льготных условиях: срок финансирования –до 10 лет (против 7 лет в других программах), льготная процентная ставка 6%, аванс – от 15%. Оплата первого лизингового платежа в том числе может производиться за счет субсидий", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в текущем году действует программа "Льготный лизинг". Аграрии могут приобрести сельскохозяйственную технику по ставке 5% годовых, на срок не более 7 лет, с возможностью отсрочки первого лизингового платежа до 1 декабря 2025 года. По этой программе выделено 200 млрд тенге.