В Казахстане возместили затраты предприятий на 717 млн тенге

С начала 2023 года в АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazindustry" поступило около 600 заявок на возмещение затрат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

"За январь-ноябрь отечественным промышленным предприятиям возмещены части затрат в размере 717,8 млн тенге. Большая часть заявлений об оказании мер государственного стимулирования по-прежнему отправляют предприятия машиностроения, АПК - продукты питания и напитки и легкой промышленности", - сообщили в ведомстве.

Между тем, по информации Минпром, больше всего заявок на повышение производительности труда поступило от предприятий трех городов республиканского значения - Алматы, Астаны и Шымкента.