В Казахстане воссоздана Гидрогеологическая служба

По поручению президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба, передаёт BaigeNews.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках Министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба", — отметил Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

На данный момент сформирован Департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение правительства РК.

Согласно предложению Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что по прогнозам запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубических километров, из которых 15 кубических километров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны. В планах Министерства – активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.

Инициатива президента демонстрирует стратегическую важность управления водными ресурсами для устойчивого развития Казахстана, что соответствует глобальным экологическим вызовам и внутренним потребностям страны.