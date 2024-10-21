В Казахстане внесут изменения в обязательное автострахование
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Стало известно, что в Казахстане ожидается внесение изменений в обязательное автострахование. Основные изменения коснутся системы бонус-малус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Как следует из публикации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, систему увеличат с 15 до 18. Также, предполагается снижение коэффициента, применяемого для временно въезжающих автомобилей - с 1 до 0,5. Снижение класса до самого низкого коснётся водителей, ставшими виновными в ДТП, повлекшее смерть или установление инвалидности пострадавшему. Также в АРРФР хотят учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, а не только их частоту, как в текущей системе.
"Согласно закону об ОГПО ВТС, стоимость автострахования в регионах страны разная. На практике их владельцы приобретают защиту в одном регионе за меньшую стоимость, при этом эксплуатируют транспорт в другом регионе, с высокой вероятностью совершения ДТП и стоимостью автостраховки. Учитывая разную вероятность совершения аварий в разных областях страны с учётом плотности автомашин предлагается применять дополнительно снижение классов бонус-малус для таких случаев", – отмечено в проекте постановления АРРФР.
Публичное обсуждение документа пройдёт до 4 ноября этого года.
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