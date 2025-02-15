Глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали заявил, что Казахстан активно развивает цифровые инструменты для контроля за расходованием государственных средств, передаёт BaigeNews.kz.

"Каждое тенге маркируется, и его движение можно проследить до последнего получателя. После подтверждения выполнения работ или оказания услуг цифровые деньги снова конвертируются в фиатные", — пояснил Жумагали.

По его словам, система уже протестирована на нескольких пилотных проектах. В 2023 году через неё прошло 60 миллиардов тенге при строительстве железной дороги "Достык — Мойынты". Аналогичный механизм используется в Атырауской области при строительстве дорог.

Основной целью внедрения цифрового контроля является борьба с коррупцией. Как отметил глава Антикора, ранее бюджетные хищения происходили через завышение проектно-сметной документации и вывод денег через подставные фирмы. Новый инструмент делает такие схемы невозможными.

В 2025 году власти намерены полностью оцифровать бюджетирование дорожной отрасли. Внедрение цифрового тенге будет сопровождаться интеграцией баз данных и системой управления рисками. В дальнейшем эти принципы планируют распространить на другие государственные расходы.