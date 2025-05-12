В Казахстане внедряют электронную регистрацию жилья
В Казахстане запускают блокчейн-регистрацию аренды с выкупом.
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В Казахстане стартует пилотный проект, который позволит полностью перевести в онлайн процесс оформления прав на недвижимость при получении жилья в аренду с последующим выкупом, передаёт BaigeNews.kz. Инициатива реализуется совместно Министерством юстиции и Министерством цифрового развития, а также АО "Казахстанская жилищная компания".
Согласно новому алгоритму, услуга "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" будет предоставляться через цифровую платформу с использованием технологии блокчейн. Это обеспечит прозрачность и защиту данных, а также сократит сроки оформления документов.
Участники программы смогут подать заявку на жильё, заключить договор аренды с выкупом и зарегистрировать свои права без посещения государственных органов - всё будет происходить в электронном формате через интеграцию с системой "Единый государственный кадастр недвижимости".
Проект направлен на упрощение госуслуг в сфере жилья и повышение доступности жилищных программ для граждан.
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