В Казахстане стартует пилотный проект, который позволит полностью перевести в онлайн процесс оформления прав на недвижимость при получении жилья в аренду с последующим выкупом, передаёт BaigeNews.kz. Инициатива реализуется совместно Министерством юстиции и Министерством цифрового развития, а также АО "Казахстанская жилищная компания".

Согласно новому алгоритму, услуга "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" будет предоставляться через цифровую платформу с использованием технологии блокчейн. Это обеспечит прозрачность и защиту данных, а также сократит сроки оформления документов.

Участники программы смогут подать заявку на жильё, заключить договор аренды с выкупом и зарегистрировать свои права без посещения государственных органов - всё будет происходить в электронном формате через интеграцию с системой "Единый государственный кадастр недвижимости".

Проект направлен на упрощение госуслуг в сфере жилья и повышение доступности жилищных программ для граждан.