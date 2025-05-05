За последние 7 лет в страховом секторе Казахстана появилось семь новых видов вмененного страхования, расширяющих зону ответственности и повышающих уровень защиты для различных категорий граждан. Об этом сообщила Мария Хаджиева, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Среди новых обязательных видов - страхование профессиональной ответственности адвокатов, юристов, судебных исполнителей, таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, а также медицинское страхование трудовых мигрантов.

Новшеством 2025 года станет введение вмененного страхования для владельцев объектов массового скопления людей. Речь идет о торговых центрах, кинотеатрах и других общественных местах площадью более 2000 кв. м. В случае чрезвычайных ситуаций - например, пожаров - пострадавшим будет обеспечено обязательное возмещение ущерба. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Парламенте.

"Это важный шаг в повышении устойчивости экономики и защите интересов граждан. В развитых странах активы страхового сектора составляют 7–8% от ВВП, в Казахстане этот показатель пока составляет лишь 2,4%, но мы видим положительную динамику", - подчеркнула Мария Хаджиева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрена система вмененного страхования.