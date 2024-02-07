В Казахстане включат сирены 8 февраля
Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
158Фото: freepik.com
8-9 февраля в стране пройдет Республиканское командно-штабное учение "Коктем-2024" на тему "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Республиканский штаб учений будет располагаться в Актобе.
"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!", 8 февраля в 12.55 часов по времени Астаны будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен", - говорится в сообщении.
В ведомстве просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.
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