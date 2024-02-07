В Казахстане включат сирены 8 февраля

8-9 февраля в стране пройдет Республиканское командно-штабное учение "Коктем-2024" на тему "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Республиканский штаб учений будет располагаться в Актобе.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!", 8 февраля в 12.55 часов по времени Астаны будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.