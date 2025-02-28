В Казахстане доступны более 850 краткосрочных курсов, направленных на профессиональное обучение, из которых более 300 предоставляются бесплатно. Среди них есть программы, связанные с искусственным интеллектом, которые помогут гражданам освоить новые цифровые навыки. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов, передает BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день у нас есть широкий выбор онлайн-курсов, которые проводятся под эгидой нашего министерства. После успешного завершения обучения слушатели получают сертификаты, которые могут повысить их шансы на трудоустройство", - отметил Биахметов.

По его словам, найти актуальные курсы можно на электронной бирже труда, а также обратиться в региональные карьерные центры, где предоставляют дополнительную информацию. При этом подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта ведётся на базе IT-хаба Министерства цифровизации.

"В IT-хабе работают квалифицированные преподаватели и специалисты, которые уже ведут собственные проекты в сфере искусственного интеллекта. Мы активно сотрудничаем с профильными ведомствами, чтобы обучение соответствовало потребностям рынка", - добавил вице-министр.

Также государство ведёт исследования и прогнозирование спроса на кадры в сфере ИИ. По словам Биахметова, Казахстан делает акцент на развитие цифровых компетенций населения, а также на адаптацию системы образования к новым вызовам рынка труда.