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В Казахстане ведут борьбу за жизнь выживших пассажиров самолёта - политолог Фархад Мамедов

Лайнер рухнул близ Актау.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: baigenews.kz

Политолог из Азербайджана Фархад Мамедов высказался об операции по спасанию пассажиров упавшего близ Актау самолёта, передаёт BaigeNews.kz

"Катастрофа самолета АЗАЛ является большой трагедией. Кадры отчаянного стремления пилотов посадить судно останутся в памяти навечно. Много погибших… Но есть и чудо, более трёх десятков выживших, которым оказывается помощь в братском Казахстане. Все государственные службы Казахстана работают для оказания помощи и ведут борьбу за жизнь выживших пассажиров. Молимся за раненных! На кадрах жители Актау, отозвавшиеся на призыв сдать кровь", - написал эксперт в своём Telegram-канале.

Трагедия произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту.

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