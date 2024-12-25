В Казахстане ведут борьбу за жизнь выживших пассажиров самолёта - политолог Фархад Мамедов
Лайнер рухнул близ Актау.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Политолог из Азербайджана Фархад Мамедов высказался об операции по спасанию пассажиров упавшего близ Актау самолёта, передаёт BaigeNews.kz.
"Катастрофа самолета АЗАЛ является большой трагедией. Кадры отчаянного стремления пилотов посадить судно останутся в памяти навечно. Много погибших… Но есть и чудо, более трёх десятков выживших, которым оказывается помощь в братском Казахстане. Все государственные службы Казахстана работают для оказания помощи и ведут борьбу за жизнь выживших пассажиров. Молимся за раненных! На кадрах жители Актау, отозвавшиеся на призыв сдать кровь", - написал эксперт в своём Telegram-канале.
Трагедия произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Многомиллионный штраф незаконно наложили на известную сеть магазинов
- Иностранцы ограбили ломбард в Астане