В Казахстане в семь раз сократилось число иммигрантов из Китая

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Численность граждан Китая, переехавших на постоянное место жительства в Казахстан, с 2017 года неуклонно уменьшается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из КНР переезжают в основном этнические казахи, которых Казахстан активно призывает возвращаться на родину.

"Численность иммигрантов из Китая за последние пять лет сократилась в семь раз. Если в 2017 году в страну прибыли три тысячи граждан Поднебесной, то по итогам прошлого года — всего 416 человек. Из них 398 человек — казахи, 4 человека — китайцы", - говорится в сообщении.

Важно отметить: Китай — далеко не единственная страна, из которой в Казахстан переезжают соотечественники. Так, по данным за январь–ноябрь 2022 года, в города и сёла РК переселились 17,9 тысяч кандасов. Основная масса этнических казахов (63,5%) прибыла из Узбекистана, а доля граждан Китая составила всего 8,6%.

Статистика Министерства труда и соцзащиты населения РК позволяет посчитать, сколько китайцев работает в Казахстане. Согласно законодательству, каждый год МТСЗН выдаёт желающим компаниям квоты на трудоустройство иностранцев. Общее количество квот на год — 22,2 тысяч, это всего 0,24% от общего рынка труда Казахстана. К слову, эти квоты частные предприятия регулярно не исчерпывают. Например, по данным на март 2023 года, в стране трудились всего 14,4 тысяч иностранцев. Из них граждан КНР насчитывалось 3,5 тысяч человек — около четверти. То есть остался квотированный резерв (7,8 тысяч мест) на рабочих-иностранцев, но очереди желающих не наблюдается.