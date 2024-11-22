В Казахстане в результате мониторинга ликвидировали 28 финпирамид

В Алматы прошло заседание Общественного совета Агентства РК по финансовому мониторингу. На нём были презентованы результаты реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

АФМ с помощью аналитической системы проводит мониторинг интернет-пространства на предмет наличия контента, содержащего рекламу финансовых и мошеннических проектов. После этого идентифицируются организаторы, а далее принимаются меры по пресечению их деятельности.

"Через такой алгоритм с начала текущего года ликвидированы 28 финпирамид, заблокировано порядка 12 тыс. сайтов, почти 300 чатов и аккаунтов в социальных сетях по 25 лжефинансовым проектам, Telegram-ботом Baiqa piramida рассмотрено свыше 9 тыс. запросов от граждан", - рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что на 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting.