  • 15 Ноября, 13:31
  • BAIGENEWS

В Казахстане в этом году для учащихся двери распахнули 106 новых школ

Сегодня, 12:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минпросвещения РК Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
146
Фото: Минпросвещения РК

В Министерстве просвещения сообщили, что в Казахстане за два с половиной месяца учебного года открылись 106 новых школ на 150 тысяч ученических мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что 90 тысяч учащихся обучаются в 33 комфортных школах.

"Они включают отдельные блоки для начального и старшего звеньев, современные технические средства безопасности, безбарьерную среду для детей с особыми образовательными потребностями, несколько спортивных залов, современные предметные кабинеты и др.

Напомним, что в рамках Национального проекта "Комфортная школа", инициированного Главой государства планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата до конца 2025 года", - проинформировали в Минпросвещения.

Школьные столовые

Кроме того, по линии Фонда поддержки инфраструктуры образования, куда поступают изъятые у коррупционеров деньги, открылось еще 18 школ. Остальные 55 школ построены за счет средств республиканского и местного бюджетов и привлечения инвестиций. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что столпотворение детей произошло в одной из школ в Актау.

Классный кабинет в школе

Настольный теннис в школе

Школьный стадион

Здание школы. Казахстан

Уроки в школе

Концерт в школе, Казахстан

Новые школы открылись в Казахстане

Самое читаемое

Наверх