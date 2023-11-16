В Казахстане в два раза увеличилось количество родов среди подростков

За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

"Если в 2017 году было принято 3,4 тыс. таких родов, то по итогам 2022-го — уже 5,2 тыс. Скачок произошёл в первый год пандемии, но даже после её окончания ситуация не стала лучше", - пишет издание.

По мнению аналитиков, такую динамику можно объяснить скорее ростом количества подростковых беременностей, нежели уменьшением числа абортов.

"Статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1–1,2 тыс. случаев за 12 месяцев. Доля детей, рождённых от мам в возрасте до 20 лет, в общей статистике небольшая: 3,3%. В прошлом году из 403,9 тыс. новорождённых у 13,2 тыс. малышей мамы были не старше 20 лет", - говорится в сообщении.

В Казахстане существенно различаются показатели рождаемости среди городских и сельских подростков.

"Например, в прошлом году коэффициент рождаемости среди подростков в крупных населённых пунктах составлял 15,3 на 1 тыс. девочек в возрасте 15–19 лет, а в сёлах — 25,9. Это средние по Казахстану цифры. При детализации данных по регионам становится очевидным, что в некоторых областях рождаемость среди подростков в сельских населённых пунктах выше республиканского уровня. Например, в Мангистауской и Жамбылской областях коэффициент превышает 35, в Туркестанской области он выше 30", - отмечают аналитики.

Эксперты ВОЗ отмечают, что подростковая беременность является более частым явлением среди населения с более низким уровнем образования или экономическим статусом. Во-первых, у малообеспеченных слоёв населения есть проблема с доступом к противозачаточным средствам, во-вторых, в маленьких сообществах (деревнях, малых городах, где все друг друга знают) несовершеннолетние подвергаются стигме и не всегда могут свободно купить контрацептивы.