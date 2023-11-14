В Казахстане в два раза увеличилось число арестованных за бытовое насилие

В Казахстане за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности за бытовые правонарушения возросло и достигло 27 тысяч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем – их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тысяч). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров. Всего в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч (60 741) правонарушителей", - сообщили в МВД.

По информации министерства, в результате принимаемых организационных и правовых мер, по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, тяжким преступлениям совершенных в сфере семейно-бытовых отношений снижение составило на 12%.

В ведомстве подчеркнули, что в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие.

"С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд", - отметили в ведомстве.

Исключается возможность повторного примирения сторон.

"Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников.

С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших. Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста", - добавили в МВД.