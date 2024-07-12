В Казахстане в два раза увеличили количество призывников на воинские сборы

Три тысячи казахстанцев пройдут воинские сборы в 2024 году. Об этом рассказал на брифинге, состоявшемся на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Сакен Жусупов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

Генерал-майор Сакен Жусупов сообщил, что воинские сборы продолжительностью до 30 дней проводятся на ежегодной основе. При этом если в прошлом году к ним привлекалось 1500 человек, то в этом их число возросло вдвое.

"Увеличение количества призываемых на воинские сборы связано с необходимостью накопления военно-обученного резерва путем их подготовки по востребованным военно-учетным специальностям. Прохождение воинских сборов позволяет актуализировать знания военнообязанных и восстановить их навыки в военном деле", – пояснил он.

Спикер также проинформировал представителей СМИ об установленном законодательством возрасте граждан, призываемых на воинские сборы, и о категориях лиц, освобождаемых от призыва. Представители рядового и сержантского составов призываются до 50 лет, а офицерского – до 60 лет.

От призыва на воинские сборы освобождаются лица, работающие в сельском хозяйстве на период посевных и уборочных работ, педагоги организаций образования очной формы обучения в течение учебного года, лица, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. При этом до призыва граждане в обязательном порядке должны пройти медицинскую комиссию.

"Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства, которая составляет 85 000 тенге. Перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным и автомобильным транспортом за счет средств Министерства обороны. Сборы проводятся на учебных полигонах с размещением военнообязанных в полевом лагере", - сообщили в ведомстве.

Заместитель начальника Генерального штаба также отметил, что военнообязанные, призванные на воинские сборы, приобретают статус военнослужащего и находятся на казарменном положении. Увольнение их из расположения части проводится начальниками сборов в порядке, установленном уставом внутренней службы.